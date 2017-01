Kara Mbodj, défenseur central : « On a le devoir de mouiller le maillot national pour notre peuple! »

Le défenseur central de l’équipe nationale du Sénégal, Serigne Modou Kara Mbodj, qui a animé avec le coach Aliou Cissé, la conférence de presse d’avant match habituelle, a indiqué avoir avec ses camarades le devoir de mouiller le maillot national pour leur peuple.

« On s’est bien reposé, on a un match important qui nous attend. Nous sommes prêts avec mes coéquipiers pour aller au combat demain. On a le devoir d'écrire notre propre histoire, de mouiller le maillot national pour notre peuple », a-t-il notamment indiqué.

Côté mental, dira le vice-capitaine des Lions, « tout le monde est prêt, le Cameroun est une équipe que l’on respecte, c’est une équipe qui physiquement ne lâche rien, mais demain on verra si l’équipe du Sénégal répondra ou pas», a-t-il fait savoir.

Présent dans l’équipe type des phases de poule, Serigne Modou Kara n’a pas échappé à la question de savoir comment il avait apprécié cette distinction. Le joueur d’Anderlecht se la jouant modeste, a indiqué que le plus important ce n’est pas sa personne, mais l’équipe nationale. « Si mes coéquipiers ne m’avaient pas aidé, je n’aurais pas été dans cette équipe type des phases de groupe » conclura t’il.