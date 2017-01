Kara Mbodj, défenseur : « Ça n'a pas été facile…»

Le défenseur central des Lions, Kara Mbodj s’est réjoui du résultat positif de l’équipe nationale ce soir. Il a cependant reconnu que tout n’a pas été facile en défense. « On disait que le Zimbabwe c’est le petit poucet du groupe. Mais on a vu qu’ils ont posé beaucoup de problèmes a l’Algérie. En Afrique tous les matches sont difficiles. Il faut les préparer et les jouer, on a réussi à gagner. Il faudra se préparer et gagner le deuxième. En défense ça n'a pas été facile, mais une bonne défense, c’est une équipe, c’est un travail collectif. On a gagné sans prendre de but. C’est positif, c’est à nous de rectifier et de bien jouer contre le Zimbabwe... »