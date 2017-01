Kara Mbodj : « On n'a jamais gagné la Coupe d’Afrique, le Cameroun si… »

Le capitaine des Lions pour ce dernier match de poule, Kara Mbodj, fait du Cameroun le favori pour le quart de finale.

« Notre match de quart de finale ne sera pas une partie de plaisir, on n'a jamais gagné la coupe d’Afrique, le Cameroun si. On va se reposer et le préparer. Je pense que le Cameroun sera favori de ce match. Il faudra bien se reposer et préparer ce match. Ils ont montré de bonne chose depuis l’instauration de la CAN. On est modeste et on les donne favori, maintenant le jour J, on va tout faire pour gagner ce match » dira t’il.

Kara s’est dit aussi satisfait de son match, mais le plus important, assurera t’il, « c’est l’équipe ».

« Je n'ai pas aimé le fait de prendre des buts. On va rectifier cependant certaines erreurs, on va y travailler. Le plus important c’est le collectif et l’essentiel a été fait pour se qualifier en quart », laissera t’il entendre en zone mixte.