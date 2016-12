Kaolack : Plus de 2 milliards injectés dans la campagne de commercialisation de l’arachide (DRDR)

Une somme de 2. 426. 021 168 francs CFA a été injectée en trois semaines pour la collecte de 13. 842, 076 de tonnes de graines, dans le cadre de la campagne de commercialisation de l’arachide 2016-2017, a indiqué mardi le directeur du développement rural (DRDR) de Kaolack, Youssoupha Guèye.



A la même période de 2015, 1. 638. 206.111 francs CFA avait été dépensé pour l’achat de 7.624. 182 tonnes, a rappelé le DRDR, relevant une hausse de 81,55% entre les deux campagnes.



‘’La dynamique de collecte des graines en cours est progressive. Donc, actuellement tout ce qu’on peut faire, c’est de suivre ce processus’’, a-t-soutenu M. Guèye dans un entretien accordé à l’APS.



Il a indiqué qu’une visite effectuée chez les huiliers et auprès de certains opérateurs dans les points de collecte officiels, a révélé que’’ la tendance est encourageante’’ pour les huileries de la région par rapport à la même période de l’année dernière. ‘’En effet, a-t-il indiqué, les huileries ont, sur les 13.842, 076 tonnes collectées à la date du 22 décembre 2016, réceptionné 11. 299,157 tonnes avec un financement injecté de 2. 033 516 880 francs CFA’’.



‘’ La collecte est assurée par 22 opérateurs sur les 273 agréés officiellement et 23 points de collecte sont fonctionnels sur 493 prévus’’, a-t-il ajouté. Le DRDR précise que la quantité de graines réceptionnée par les huileries de la région ne prend pas en compte celle du Complexe agro-industriel de Touba (CAIT) qui ne lui était pas encore parvenue jusqu’au dernier rapport hebdomadaire de suivi de la campagne du 16 au 22 décembre 2016.



‘’Donc, actuellement, nous devons suivre ce processus et essayer de garder les bonnes graines de semences écrémées et certifiées au Sénégal pour la reconstitution du capital semencier et que la prochaine campagne soit des meilleures’’, a-t-il souligné.



Lancée le 1-er décembre 2016, la campagne de commercialisation de l’arachide se poursuit jusqu’au 30 avril 2017, sur toute l’étendue du territoire.