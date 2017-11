Kaolack : Mouhamed Ndiaye 'Rahma' tire sur les leaders politiques et leur demande de partager leurs salaires avec la population

L'ambassadeur itinérant n'a pas été tendre avec ses camarades de la mouvance présidentielle, ayant comme base politique la Commune ou le département de Kaolack.



Selon le coordinateur du mouvement 'Rahma', ces leaders n'aident pas beaucoup le chef de l'État dans sa politique de développement. " Ce que je ne peux pas concevoir, c'est l'attitude de certains responsables politiques basés à Kaolack. De mon point de vue, ils ne s'intéressent pas aux actions sociales visant à soulager les populations de Kaolack et à aider l'État à travers certaines initiatives au profit de ses gouvernés", a-t-il déploré.



Le patron de 'Rahma' de poursuivre en enfonçant le clou" Ce qui m'étonne, c'est le fait aussi qu'ils passent tout leur temps à se lamenter sur leur sort. Et pourtant, ils n'arrivaient même pas à gagner 200 mille F CFA par mois, alors que de nos jours ces leaders perçoivent des millions. Je pense que ce sont des gens qui demandent toujours plus, mais qui ne participent pas dans les chantiers du président de la République qui a tout fait pour eux", a-t-il martelé.



Rappelons que les propos de l'ambassadeur itinérant ont été tenus à Thioffack (Kaolack) au cours d'une cérémonie de réception de "robinets". Une initiative qui entre dans le cadre du projet d'adduction d'eau", lancé par Mouhamed Ndiaye dans les quartiers périphériques de la Commune de Kaolack.