Kaolack : Les élus, les représentants de la société civile et les chefs de services à l'école du budget participatif sensible au genre axé sur le bien-être

Initié par l'agence régionale de développement (Ard) de kaolack, en collaboration avec le ministère de la femme, de la famille et du genre avec l'appui de la coopération italienne, un atelier de partage et d'habilitation a réuni ce lundi les membres du comité de pilotage du budget participatif sensible au genre axé sur le bien-être.

Ainsi, il est question d'informer et de mettre à niveau les membres du comité de pilotage sur le processus d'élaboration du budget participatif sensible au genre. À cet effet, les participants seront outillés à s'approprier des résultats de la recherche action du centre d'analyse des politiques publiques (CAPP), à comprendre la définition du concept genre, à maîtriser le processus d'élaboration du budget 'classique' et à identifier les rôles et responsabilités des différents acteurs.





Rappelons que le projet d'appui à la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre (PASNEEG), lancé par le ministère de la femme, de la famille et du genre, avec l'appui de la coopération italienne, a pour objectif de soutenir l'État du Sénégal à renouveler et à renforcer ses actions en matière de promotion de l'égalité de genre et l'empowerment des femmes conformément aux objectifs de développement durables (ODD) et au Plan Sénégal Émergent (PSE).