Kaolack : Le renouvellement du bureau de la gare routière de Nioro divise les chauffeurs… Un des camps boycotte le paiement des taxes

Le torchon brûle à la gare routière de Nioro de Kaolack. A quelques jours de l’assemblée générale élective portant renouvellement du bureau actuel avec à sa tête le président Pape Babacar Ndour, les membres de la coalition Gueum Sa Bopp composée de 9 candidats ont décidé à partir d'aujourd'hui, de ne plus payer de taxes ni de cotisations d'une valeur 1 050 FCFA par jour et par usager.



"Nous avons décidé de tourner le dos au paiement des taxes. Hier, le préfet a reçu les deux camps c'est-à-dire celui de Pape Babacar Ndour et le nôtre pour régler la situation. Après avoir regardé les papiers qui régissent la mise en place du bureau du regroupement, il a déclaré clairement que le garage est dépourvu de récépissé. Donc, ce qui veut dire que nous n'avons pas de papiers administratifs légalisant notre structure. Au lieu de dissoudre le bureau et reporter les élections qui sont programmées ce dimanche 22 octobre, l'autorité administrative a demandé aux gens de continuer à acheter les cartes pour pouvoir décider plus tard. Nous trouvons que cela est injuste, une élection ne peut se tenir dans un cadre informel et malheureusement nous sommes dans cette posture", a déploré Pape Abdoulaye Kassé, l'un des candidats.



Pour montrer ainsi aux autorités qu'ils sont dans la voie légale, les chauffeurs ont décidé de passer à la vitesse supérieure. " A partir d'aujourd'hui, les chauffeurs qui sont affiliés à notre coalition ne vont plus payer de taxes. Nous avons donné le mot d'ordre depuis ce matin et son application est effective", a pesté Mr. Kassé.





Dans l'immédiat, il y a de l'électricité dans l'air à la gare routière de Nioro de Kaolack. A la suite de la manifestation des chauffeurs de la coalition Gueum Sa Bopp, la sortie du camp du président sortant, Pape Babacar Ndour est attendu dans les prochaines heures.