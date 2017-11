Kaolack : Le ministre de la jeunesse, Pape Gorgui Ndong, en mission de réconciliation chez les jeunes

Après la pluie, c'est le beau temps chez les jeunes de la Cojer basés dans le département et la commune de Kaolack.

En effet, leur ministre de tutelle, Pape Gorgui Ndong, qui a reçu ce dimanche tous les jeunes politiques membres de l'Apr à Kaolack, a amené ces derniers à enterrer leurs haches de guerre et à se consacrer aux urgences telles que la massification de l'Alliance pour la République et la sensibilisation auprès des populations pour une meilleure appropriation du Plan Sénégal Émergent (PSE).



À l'occasion de la visite du ministre chez les foyers religieux à Médina Baye, Léona Niassène etc, le coordinateur de la Cojer départementale de Kaolack, Abdoulaye Diop et Abdou Lahad Diouf, l'un des jeunes appartenant à la sensibilité de la ministre Mariama Sarr, se sont donnés la main pour le plus grand plaisir des jeunes qui avaient assisté à la scène.



C'est sans doute, une occasion pour les jeunes apéristes de Kaolack qui se sont toujours regardés en chiens de faïence, de se donner la main pour de bon afin d'aller vers les choses sérieuses que sont leur prise en charge dans les instances de décision, la défense des intérêts de la commune et du département, pour ne citer que cela.