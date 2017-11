Kaolack : Le marabout Baba Lamine Niass prédit la réélection de Macky Sall en 2019

La forte délégation envoyée hier à Kaolack par la première Dame pour acheminer l’appui social qu’elle apporte aux foyers religieux du Sénégal à l’occasion du Gamou, a eu la baraka du jour. Au-delà de l’accueil respectueux réservé aux personnalités qui la compose et à Modou Ndiaye Rahma, qui dirigeait la mission, l’ensemble des chefs religieux ont magnifié l’initiative de Mme Marième Faye Sall. Après avoir remercié la délégation conduite par Modou Ndiaye Rahma et leur mandante, le marabout, Serigne Ibrahima Baba Lamine Niass a prédit la réélection du président de la République, Macky Sall lors des prochaines élections prévues en 2019. « De la même manière que nous avions prié pour la victoire du camp présidentiel à Dakar et à Kaolack durant les dernières élections, soyez assurés que vous entendrez, encore une fois, vive Macky en 2019 », a déclaré Baba Lamine Niass, qui anime aux côtés des fidèles Niassène, le Bourd. Dans ce même sillage, le Khalife de Médina Baye, Serigne Cheikh Tidiane Niass, a reçu ladite délégation. Tout en priant pour elle, le guide religieux a remercié les bonnes volontés qui s’activent pour la réussite du Gamou dédié au prophète Mohamed (Psl).