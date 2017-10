Kaolack : Le coordinateur départemental de la Cojer se range derrière Rahma et tire sur Diène Farba Sarr

Après avoir annoncé publiquement sa décision de rejoindre le patron du mouvement 'Rahma', en l'occurrence Mohamed Ndiaye, le coordinateur départemental de la Cojer, Yigo Sène, ne se sert plus du dos de la cuillère pour parler de son compagnonnage politique avec le ministre du renouveau urbain, de l'habitat et du cadre de vie, Diène Farba Sarr.

" Vous savez que j'étais très proche du ministre Diène Farba Sarr. Et tout le monde a compris que s'il y avait au Sénégal un ministre de l'injustice, on pourrait nommer Diène Farba comme ministre de l'injustice ".

Le responsable des jeunes de Kaolack explicite son propos : " Parce que c'est lui qui prend des gens qui viennent d'arriver, qui n'étaient pas là au moment où rien n'était évident, pour les responsabiliser. Ainsi, j'ai décidé de ne plus travailler avec lui. Moi, j'aime l'équité et la transparence, alors que lui c'est un homme qui aime faire la promotion des militants de la derrière heure au détriment des anciens! "



Après avoir quitté le camp du fils de Gamboul, Mr Sène a ajouté que d'autres départs pourraient aussi être enregistrés, car actuellement la frustration est générale au niveau de sa sensibilité à Kaolack, même dans son propre cabinet.