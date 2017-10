Kaolack : L'Union régionale du parti socialiste signe une motion de soutien en faveur de Khalifa Sall

Les militants de l'Union régionale du parti socialiste (PS) dirigée par le secrétaire régional, par ailleurs ancien président du défunt Conseil régional de Kaolack, Sambou Oumany Touré, ont organisé ce samedi une commission administrative (CA) en vue de communiquer sur les nouvelles orientations de leur structure et signer une motion de soutien en faveur du maire de Dakar, Khalifa Sall.

" Cette instance est légale car c'est à la suite d'un renouvellement qu'elle a été installée. Depuis lors, il y a eu beaucoup de départs, mais nous sommes toujours là pour défendre les couleurs de notre parti. Mais ces temps-ci, des gens élèvent la voix pour dire que le parti a pris la décision d'exclure khalifa Sall et d'autres responsables politiques dont nous mêmes qui n'avons pas été convoqués pour une telle décision. Je pense que c'est anormal et en plus de cela, je trouve que c'est une exclusion de masse. Il n' y a aussi aucune notification par rapport à cette exclusion de masse", a déclaré Mr Touré.



" Les erreurs ont commencé en 2012, car il fallait se coaliser avec Moustapha Niasse. Les leaders ont commis ces erreurs et maintenant ils cherchent des boucs émissaires. Mais cela ne passera pas. Le parti socialiste doit être aussi reconnaissant à Barthélémy Dias qui a tout fait pour les jeunes. Ils ont vendu le Ps au président Macky Sall, ce qui reste c'est la livraison. Alors, il faut sauver le parti socialiste et pour cela il faut que les bases se réveillent et parlent", a-t-il pesté.



" On ne peut pas nous exclure du parti ", a précisé le secrétaire général communal du parti socialiste, Diockel Gadiaga.



A cet effet, la coordination régionale du PS a réaffirmé son soutien à Khalifa Sall. Elle a par ailleurs signé une résolution faisant état de son soutien indéfectible au maire de Dakar.