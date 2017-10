Kaolack : L'Ong Enda Jeunesse Action organise un atelier sur la budgétisation sensible aux droits de l'enfant

Dans le but d'amener les collectivités locales à réserver une rubrique aux enfants dans l'élaboration de leur budget, l'Ong Enda Jeunesse Action dans le cadre de son programme sur la lutte contre les violences faites aux enfants, initie à Kaolack un atelier de renforcement de capacités au profit des agents de ladite structure venus de plus de 4 villes du Sénégal.



" La budgétisation sensible aux droits de l'enfant permet de contrôler la façon dont les budgets répondent aux priorités des enfants. Et c'est pour cela que nous avons organisé cet atelier avec des agents de Enda qui viennent des différentes villes où interviennent le programme c'est-à-dire à Saraya, Kolda, Vélingra, Kaolack, Tamba et Dakar", a informé Madeleine Diouf, la chargée dudit programme.



Selon elle, l'Ong mise surtout sur le partage des enseignements qui seront mis à la disposition des acteurs à l'occasion de cet atelier. " Les acteurs qui prennent part à cet atelier pourront sensibiliser au niveau de leurs localités les élus locaux à prendre en compte la budgétisation sensible aux droits de l'enfant".



Enda Jeunesse Action intervient ainsi dans plusieurs localités du Sénégal à travers des plaidoyers sur les violences faites aux enfants notamment aux enfants de la rue et aux talibés.