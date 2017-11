Kaolack : Adji Mergane Kanouté organise un forum dénommé 'Xibaru Assemblée Nationale'

Dans le cadre des sessions plénières initiées actuellement à l'Assemblée Nationale, la députée Adji Mergane Kanouté, a rencontré les différents secteurs d'activité de Kaolack en vue de recueillir leurs préoccupations qui seront mises plus tard à la disposition des ministres lors de ces rencontres.



Appelé 'Xibaru Assemblée Nationale', le forum a réuni l'ensemble des secteurs d'activité de Kaolack dont l'agriculture, le commerce à travers la chambre de commerce, le transport, le sport, les écoles coraniques, entre autres.



Ainsi, l'ensemble des réalisations et manquements dans la commune de Kaolack ont été répertoriés et mis à la disposition de l'honorable députée qui a promis de transmettre l'ensemble des doléances aux différents ministres qui fouleront le sol de l'hémicycle.



À en a croire la vice-présidente des femmes de Bby, cette initiative est une réponse pratique à l'appel du chef de l'État à l'endroit de ses proches et alliés qui doivent descendre à la base pour rester en contact direct avec la population.