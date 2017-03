Kanel : Daouda Dia mobilise déjà le Fouta pour accueillir le Président Macky Sall

Le Président de la République, Macky Sall qui a entamé une tournée économique dans la zone nord du Sénégal, sera accueilli, les 8 et 9 prochains dans la région de Matam. A cet effet, le chef de l’Etat procédera au lancement des travaux de la route Ourosogui-Bakel, ainsi qu’à l'inauguration des pistes rurales et la mise en service du réseau électrique du Daandé Maayo entre autres…

Le séjour du chef de l’Etat dans cette zone du Damga et du Bosséa, sera ponctuée par un déjeuner jeudi chez son ami Harouna Dia, dans la commune d’Orkadiéré plus précisément à Wendou Bosséabé. Cependant, cette visite chez le grand frère du Questeur de l’Assemblée nationale, Daouda Dia sera aussi marquée par la présence de tous les responsables politiques de l’Alliance pour la République de la région de Matam. Une occasion peut-être pour le Président de confirmer encore Daouda Dia comme coordonnateur départemental de Kanel.

Par ailleurs, la mobilisation a été lancée par les responsables politiques de l’Apr de la zone afin de réserver un accueil chaleureux et historique au chef de l’Etat Macky Sall. D’ailleurs, le maire d’Orkadiéré appelle à l'unité de toutes les forces vives de la région pour en faire un bastion de l'Apr.