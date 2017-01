Aliou Cissé : « Je ne suis pas inquiet de la domination Tunisienne en deuxième mi-temps…»

Malgré le temps faible de son équipe, le coach des Lions Aliou Cissé s’est réjoui de cette première victoire à la CAN. Cissé a indiqué ne pas être inquiet de la domination Tunisienne.

« Tout le temps il y a des choses à améliorer, quant on est entraîneur il y a toujours quelque chose à parfaire. Mais je crois que le sport de haut niveau c’est gagner, pas seulement dominer. On a gagné donc on est satisfait, je suis content pour les joueurs. On va continuer à travailler, on a un match très important à préparer contre le Zimbabwe. Cette victoire elle, est importante dans tous les sens, aujourd’hui être premier du groupe c’est bon pour la confiance, ça donne la possibilité de bien préparer le deuxième match ».

« Je ne suis pas inquiet de la domination en deuxième mi-temps, dès lors que tu mènes 2-O, on a reculé le bloc », dira t-il en zone mixte.

« On est tombé sur une très belle équipe de la Tunisie, très forte techniquement, qui a monopolisé le jeu. Les garçons ont été braves, mais on a fait le dos rond parce que quand on mène par ce score, je ne vois pas l’importance de sortir n’importe comment, on a fait une belle première mi-temps; en deuxième on a géré le match. On a eu des opportunités de marquer ce troisième but, mais on a été costaud. »

La qualification n’est pas encore dans la poche, a aussi laissé entendre Aliou Cissé, « rien n’est fait, mais c’est bon pour la confiance de gagner ce premier match... »