Kalidou Coulibaly, défenseur central : « C’est le Sénégal qui a raté, je ne pense pas que c’est Sadio qui a raté…»

Le Napolitain Kalidou Coulibaly a défendu son coéquipier Sadio Mané, qui a raté son tir au but lors de ce quart de finale contre le Cameroun. Il a indiqué que c’est le Sénégal qui a raté, et non la personne de Mané. « C’est le Sénégal qui a raté, je ne pense pas que c’est Sadio qui a raté, cela pouvait être n’importe qui. Maintenant Sadio, c’est un énorme joueur, c’est normal qu’il soit déçu ce soir, mais tous les sénégalais étaient derrière lui, il ne faut en vouloir à personne. On sort comme ça. Mais je pense que le Sénégal a été beau sur toute cette CAN et c'est ce qu'il faut retenir. »

Pour la suite, Kalidou Coulibaly de dire qu'il espère qualifier l’équipe pour la Coupe du monde, « ce sera un objectif, maintenant on verra la suite. On doit bien gérer, on sait que c’est très difficile de sortir d’une CAN. On méritait mieux. On méritait autre chose, mais comme tout le monde le sait, on est capable de bien et mieux faire... »