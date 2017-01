Kalidou Coulibaly, défenseur : « Si le Zimbabwe se prend pour un favori, c’est bien pour eux… Les victoires sont belles quand tu souffres »

Préparation du match contre le Zimbabwe

« Après une victoire c’est plus facile de récupérer. Il faut prendre les matches les uns après les autres, l’Algérie a des individualités, il ne faudra appréhender personne, on est le Sénégal et on n'a peur de personne. On verra le match de l’Algérie comment le préparer. On doit avoir le même état d’esprit que contre la Tunisie, on est une famille. Si le Zimbabwe se prend pour un favori, c’est bien pour eux, toute victoire est bonne à prendre. On est concentré pour gagner ce match. On est là pour passer ce tour. Le plus important c’est que nous, on prépare bien ce match. Au niveau de l’état d’esprit et du contenu on sera bien présent. »

Forme physique

« Ça a fait un mois et quelque semaines que je n’avais pas joué, mais avec le staff et tout le monde j’ai bien travaillé, surtout physiquement. Aujourd’hui plus les matches avancent, plus je me sens bien, et j’espère que cela va continuer comme ça. Le plus important reste l’équipe et personnellement je vais bien, le plus important c’est que j’aide l'équipe à atteindre les objectifs et donner 100% de moi-même. Contre la Tunisie, c’était un match difficile. Mais les victoires sont belles quand tu souffres, ce qui s’est passé dans ce match contre la Tunisie c’est du passé. »

Carton jaune

« Malgré le carton jaune, je reste au service de l’équipe, si je dois en prendre un autre, je le prendrai. Je ne vais pas calculer pour ne pas en prendre à nouveau pour jouer un autre match. Le plus important c’est de prendre le tournoi match par match... »