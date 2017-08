Kaffrine : Un agent des douanes déféré au parquet pour usage et détention de chanvre indien

Un agent des douanes interpellé par une patrouille du commissariat urbain de Kaffine (centre) a été déféré lundi pour usage et détention de chanvre indien, a-t-on appris du commandant de police Ali Guèye Diop.



Le mis en cause, en service à la brigade mobile de Tambacounda, avait été arrêté dans la nuit du jeudi à vendredi par les éléments du commissariat urbain de Kaffrine pour détention de chanvre indien, a expliqué le commandant Guèye Diop.



Il avait été appréhendé au quartier Mbamba, dans la capitale du Ndoucoumane, par une patrouille dont l’attention avait été attirée par "le comportement suspect d’un groupe de jeunes’’, dont il faisait partie.



"Interpellé et fouillé, le mis en cause ne détenait rien par devers lui", malgré la forte odeur de chanvre qu’il dégageait, une chose qui a incité les policiers à poursuivre leur fouille, malgré les injures qu’il proférait à leur endroit, selon le commandant de police.



Malgré ce comportement jugé inapproprié, l’agent des douanes a été invité à ouvrir sa voiture dans laquelle les policiers vont trouver un cornet de chanvre indien dissimulé sous les pédales du véhicule.



Il a été de suite embarqué et conduit dans les locaux du commissariat urbain de Kaffrine, où "il a reconnu sans embages’’ les faits qui lui sont reprochés, déclarant avoir acquis la drogue auprès d’un individu dénommé "guerrier", sans plus de précision, indique le commandant Guèye Diop.



L’agent des douanes a été ensuite placé en garde à vue avant d’être déféré tôt lundi matin au parquet de Kaolack (centre), a annoncé le commandant du commissariat urbain de Kaffrine.