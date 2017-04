Kaffrine : Le 1er adjoint au maire de Pathé Thiangay dans l’escarcelle du pouvoir

Le village de Pathé Thiangay, dans le Département de Kaffrine, est tombé dans l’escarcelle de l’Alliance pour la République avec le ralliement au parti de Modou Seck responsable du Pds et par ailleurs 1er adjoint au maire. C’était dans le cadre d’une tournée effectuée dans 14 villages dans la commune de Medinatoul Salam d’ Abdoulaye Sow, PCA de l’APRODAC et responsable du parti qui était en compagnie du maire et de tous les sympathisants.

Modou Seck a rendu publique sa démission du Pds et son adhésion à l’Apr en reconnaissance au travail abattu par le président Macky Sall dans le monde rural et son ardent désir de participer au développement de sa localité aux côtés du chef de l'Etat.