Kaffrine : 15 tonnes de riz et 300 nattes aux déplacés de la Gambie

L’Etat du Sénégal a apporté une aide de 15 tonnes de riz et 300 nattes aux 2412 personnes déplacées de la Gambie installées dans la région de Kaffrine, a indiqué dimanche le gouverneur Guedj Diouf. Ces 2.412 personnes sont réparties entre les quatre départements de la région avec 1554 personnes recensées à Kaffrine, 422 à Koungheul, 325 à Mbirekelane et 112 à Malém Hodar.



‘’Au niveau du département de Kaffrine, 9 tonnes de riz et 110 nattes sont mises à la disposition des personnes déplacées, alors que celles basées à Koungheul ont reçu 3 tonnes de riz et 90 nattes ’, a confié à l’APS M. Diouf.



‘’Pour les personnes déplacées restées à Mbirkelane, a-t-il poursuivi, 2 tonnes de riz

et 50 nattes sont remises et 1 tonne de riz et autant de nattes pour les hôtes gambiens du département de Malem Hodar’’.



Le chef de l’exécutif régional a précisé que la distribution a été faite dans la plus grande transparence et la plus grande équité.

A cet effet, une commission d’enquête a été mise en place pour éviter que des personnes ne faisant pas parties des déplacés bénéficient de cet appui.



‘’ L’appui de l’Etat est exclusivement destiné aux déplacés venant de la Gambie’’, a-t-il insisté, avant de formuler des prières pour les déplacés en leur souhaitant un bon retour en Gambie à la suite du dénouement heureux de la crise dans leur pays.