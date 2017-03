Kaffrine : 1 mort et 19 blessés dans un accident sur la route de Mbirkelane

Un car Ndiaga Ndiaye a heurté, samedi matin sur la route de Mbirkelane, un camion-citerne malien en stationnement, faisant 1 mort et 19 blessés dont 2 dans un état grave, a appris l’APS de source hospitalière.



La personne tuée est une femme âgée de 70 ans, a dit la même source précisant que le car venait du village de Keur Layene, dans le département de Mbirkilane et se rendait à Kaolack pour la ziarra de Léona Niassene.



Les 19 blessés sont actuellement au poste de santé de Ngathie Nawde et les blessés graves à l’hôpital El Hadji ibrahima Niasse de Kaolack.