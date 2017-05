KADER MANGANE RETROUVE L’ÉLITE FRANÇAISE AVEC STRASBOURG

Le défenseur sénégalais de Strasbourg (France), Kader Mangane, a retrouvé la Ligue 1 vendredi, après la montée de son club à l’issue de la 38e et dernière journée de la Ligue 2 française.



Arrivé en août 2016 à Strasbourg, Mangane a inscrit le premier but des Alsaciens vainqueurs de Bourg-en-Bresse (2-1).



Avec ce succès, Strasbourg est sacré champion de Ligue 2 et rejoint du coup la Ligue 1.



Après la relégation en Ligue 2 du Gazélec d’Ajaccio, la saison dernière, l’ancien défenseur des Lions du Sénégal était transféré pour une saison au RC Strasbourg, dirigé par son ancien entraîneur Thierry Laurey.



Ce dernier a quitté le club corse pour Strasbourg, un ancien gros bras du football français qui a connu une mauvaise passe durant ces dernières années.



Âgé de 35 ans, Kader Mangane, ancien joueur de l’US Rail, un club amateur sénégalais, a eu une riche carrière en Europe et en Asie. Il a joué en Suisse (Neuchâtel Xamax, Young Boys), mais aussi avec les clubs français de Lens et Rennes.



En juillet 2012, Mangane avait été transféré en Arabie Saoudite, avant d’être prêté en janvier 2013 à Sunderland (Angleterre), pour six mois.



En août 2013, le natif de Thiès (ouest) était de nouveau prêté au club turc de Kayseri Erciyesspor.



Le club turc l’engage ensuite pour une saison, au terme de laquelle Kader Mangane va retourner au Gazélec Ajaccio, un club promu en Ligue 1 en juillet 2015.





aps