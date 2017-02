Kabirou Mbodje après sa signature avec le groupe Millicom : «cette acquisition est un pas décisif de Wari, un Groupe international, né au Sénégal. »

Kabirou Mbodje PDG de Wari a souligné après l'achat de TIGO que «cette acquisition est un pas décisif dans la stratégie du Groupe Wari de créer une réelle valeur ajoutée sociale pour les populations sénégalaises et africaines.

Nous restons convaincus que ce sont des initiatives privées africaines, comme celle que nous venons de sceller, alliées au soutien inconditionnel du Service Public et de toutes les populations, qui permettront les avancées majeures dans nos économies et l’essor du continent Africain.

Notre volonté est de mettre en commun les énergies et l’expertise de nos équipes et deux Groupes et de créer une Communauté Wari afin d’offrir aux consommateurs les meilleurs services, toujours moins chers et une plus grande proximité.

Ce nouvel ensemble composé de Wari et Tigo, est au service des populations. Il appartient à tous les sénégalais parce que créé par Wari, un Groupe international, né au Sénégal. »