Kabila ordonne de préparer les obsèques de Tshisekedi

"Il instruit le gouvernement de la République de prendre les dispositions nécessaires en vue de l'organisation des obsèques de l'illustre disparu, de concert avec sa famille", indique un communiqué signé par le directeur de cabinet du président Kabila, Néhémie Mwilanya. Profondément touché, le chef de l'Etat présente ses condoléances les plus attristées à sa famille tant biologique que politique, avec une compassion particulière à l'égard de son épouse et de ses enfants", ajoute le texte.



Ce communiqué intervient quelques heures après celui de la Majorité présidentielle (MP, qui soutient l'action de M. Kabila) qui demande à l'Union pour la Démocratie et et le Progrès social (UDPS, le parti de M. Tshisekedi) et au Rassemblement (la vaste-plate forme d'opposition dont le défunt présidait le comité des sages) de passer le deuil dans la dignité. Les deux hommes s'étaient affrontés lors de l'élection présidentielle à un tour du 28 novembre 2011.



M. Kabila avait été proclamé vainqueur avec 48,95% des voix, devant son rival (32,33%). M. Tshisekedi avait rejeté les résultats. Il avait dénoncé des irrégularités, comme nombre d'observateurs nationaux et étrangers, et s'était proclamé "président élu" - un notion qu'il n'utilisait plus guère récemment.