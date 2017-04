KOLDA : Une conseillère départementale quitte l’UCS pour rejoindre l’APR

Le ministre-maire de Kolda, Abdoulaye Baldé, vient de chasser un gros morceau dans le camp de son homonyme ancien ministre sous l’ère de Wade, en l’occurrence Abdoulaye Baldé de l’UCS. Ce samedi 8 avril 2017, le ministre de l’Environnement, maire de la ville de Kolda, Abdoulaye Bibi Baldé, lors d’un meeting de ralliement tenu dans le quartier Doumassou Plateau de Kolda, a accueilli la conseillère départementale Mariama Diélo Barry non moins responsable politique de l'UCS dans le département qui a décidé de tourner le dos à son mentor pour rejoindre les prairies maron du président Macky Sall.



Une forte délégation conduite par le Président du conseil départemental de Kolda, Moussa Baldé DG de la SODAGRI, représentant le Ministre Maire de Kolda, Abdoulaye Bibi Baldé, en compagnie des maires du département, d'honorables députés dont Tahibou Baldé et des membres du haut conseil de la république ainsi que le coordinateur de la CEFE, ont pris part à cet événement. Les responsables des jeunes, des femmes ainsi que le responsable des sages de l'UCS de Kolda ont pris parole tour à tour pour dire qu'ils sont et seront toujours derrière Mariama Diélo Barry.



Prenant la parole, tous les responsables de BBY lui ont souhaité la bienvenue.



Cette dernière a fait savoir qu’elle est venue à l'Apr renforcer le BBY sous la houlette du ministre maire Abdoulaye Bibi Baldé et du Dg Moussa Baldé. « Je ne suis pas venue pour encourager les tendances encore moins accentuer la division. Mon seul souci est de renforcer les bases du Président de la République Macky Sall pour une majorité confortable à l'Assemblée nationale et une victoire écrasante dés le premier tour aux prochaines joutes présidentielle de 2019 », a-t-elle déclaré.



Moussa Baldé par ailleurs président du Conseil départemental, représentant monsieur le ministre maire de Kolda, Abdoulaye Bibi Baldé, a souhaité la bienvenue à l'Apr à Madame Diao née Mariama Diélo Barry.