KHALIFA SALL : « Je demande solennellement au Président de la République que le rapport de l'IGE soit rendu public pour que tout le monde sache où se trouve la vérité »

Le maire de Dakar Khalifa Sall est prêt à affronter l'Etat. Lors de son face à face au moment même où ces lignes sont écrites, Khalifa Sall a défié le président de la République Macky Sall en lui demandant de déclassifier le rapport de l'Inspection Générale d'Etat (IGE) que dit-on l'incrimine. Le maire de Dakar de demander solennellement au président de la République Macky Sall de rendre public le rapport pour dit-il "que chacun sache où se trouve la vérité et que chacun se fasse une idée de ce qui se passe".

Khalifa Sall d'aller plus loin en disant que jamais le rapport n'a mentionné de détournement ou escroquerie et il a défié le Gouvernement de rendre publique toute implication ou toute escroquerie qu'il aurait commise depuis 2009. Khalifa Sall de dire que "tout le monde sait que depuis 2009, la mairie de Dakar est la mieux gérée au Sénégal parce que depuis que je suis arrivé, je veille personnellement à ce que la transparence règne dans la boite. Jamais je ne me suis impliqué dans la passation de marché, jamais je ne m'en suis occupé. Je n'ai jamais fait de transaction frauduleuse ou de quelconque nature allant dans le sens contraire à la transparence"