KHALIFA SALL ET BARTHELEMY DIAS A LOUGA : "Il ne sera jamais question de faire cheminer le parti socialiste avec un régime dans le quel, il ne jouera que les seconds rangs."

En provenance de Saint-Louis dans le cadre de leur tournée nationale, Khalifa Sall et Barthelémy Dias ainsi que leur délégation, dans la soirée de ce mardi, ont fait une escale à Louga, pour y rencontrer à la permanence de leur parti, leurs inconditionnels

Une occasion pour eux, de préciser qu'ils n'accepteront jamais de monnayer l'héritage si glorieux et prestigieux que leur ont légué les présidents Léopold Sédar Senghor et Abdou Diouf, soulignant qu'il ne sera également jamais pour eux question, de faire cheminer le parti socialiste avec un régime dans le quel, il ne jouera que les seconds rangs.

C'est donc pour combattre toutes ces dérives auxquelles certains tentent de livrer le parti que nous nous sommes levés pour nous constituer en boucliers du parti pour sauvegarder son identité, ses idéaux et ses valeurs, à dit Khalifa Sall.

Dans ce cadre, a-t-il ajouté, notre ambition est de conquérir les suffrages des sénégalais sous la bannière exclusive du parti socialiste à travers toutes les prochaines échéances électorales.

Pour ce faire, a-t-il poursuivi, nous pensons pouvoir mettre en œuvre un programme alternatif qui répond aux aspirations des sénégalais car nous en avons la volonté l'engagement, les possibilités, les hommes de qualité et le cadre pour y parvenir.

Pour Khalifa Sall le parti socialiste ne sera jamais un parti de « Yobaléma » rappelant que depuis 1948 c'est la première fois dans l'histoire politique du parti socialiste lors des dernières législatives que le PS n'a pas présenté sa propre liste ou n'a pas conduit une liste.

Ce qué du reste, il a tenu à dénoncer et à déplorer en affirmant qu'il n'en sera plus jamais ainsi car le parti socialiste est un grand parti qui ne peut être un « parti suiviste ».

Khalifa Sall qui a précisé que son passage à Louga est une simple visite de courtoisie qui lui permettait de visiter la permanence de leur parti , tout en promettant aux socialistes de Louga acquis à sa cause, qu'il reviendra à Louga dans le cadre de sa tournée nationale.

En attendant, il a remercié et félicité Mm Lika Diaw et ses camarades pour leur engagement à leur côté pour préserver et consolider les acquis du parti socialiste, et les a encouragés à poursuivre et à persévérer dans la voie du changement dans la continuité socialiste...