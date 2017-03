KHALIFA SALL : « Cela fait 1 an que mon bureau c'est entre le Tribunal et la DIC »

Face à la presse, le maire de Dakar a commencé par remercier tous ses collaborateurs qui depuis plus d'un an sont victimes d'une cabale contre sa personne.

Khalifa Sall a déclaré d'emblée : "Je remercie tous mes collaborateurs qui ont tous voulu témoigner de leur soutien mais cela est impossible. Cela fait plus d'un an que mon bureau se situe entre le Tribunal et la Division des Investigations Criminelles (DIC). Mais aujourd'hui, je ne parle pas pour répondre au Procureur. Les vérifications ont duré plus de 18 mois et le Procureur a fait son enquête en 12 jours alors je ne réponds pas. J'en laisse le soin à mes avocats que je remercie au passage. Cette cabale est politique, mais moi j'en fais aujourd'hui une journée de vérité"