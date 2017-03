KHALIFA PARLE ET CRAQUE : " Si je voulais magouiller... Cet argent n'est pas une caisse d'avance... Je suis prêt à aller à la CREI avec ceux qui m'accusent '

Khalifa Sall est d'avis que le procès intenté contre lui est juste une manoeuvre pour le discréditer aux yeux des Sénégalais. Pourtant, assure-t-il, rien de ce pourquoi il est poursuivi, ne relève de choses vraies. Face à la presse, le maire de Dakar a tenté de faire la genèse de cet argent qu'il considère comme des fonds politiques et comme une caisse d'avance qui date de 1920.



''Après la suppression de la tutelle, le maire est devenu entièrement responsable de la gestion des fonds. Depuis 20 ans, l'Etat a mis en place un dispositif qui permet à la mairie de Dakar de venir en aide aux populations. Ce dispositif dérogatoire permet au maire de dépenser l'argent selon des procédés propres'' . Il évoquera le dispositif mis en place pour le renouvellement de ces fonds. '' Les autorités ont accepté de permettre au percepteur de renouveler la caisse sur la base d'un document administratif . Ce sont des fonds politiques qui fonctionnent de la même façon que les autres fonds politiques''.



Et par là, une menace de déballage, n'eût-été, l'obligation de réserve auquel il est astreint. '' J'ai duré dans l'État pour savoir comment les autres fonctionnement''



Khalifa Sall de s'estimer victime d'une cabale. ''Comment un faux peut exister pendant 20 ans. Comment peut-on renouveler pendant 20 ans un fonds sans que personne ne le sache. Si l'Etat ne le voulait pas, ce fonds n'aurait pas existé pendant 24 heures... L'enquête est tronquée... Cette caisse relève d'une caisse politique. Une caisse d'avance ne dépasse pas 5 millions. A la ville de Dakar, nous avons Huit caisses d'avance... Si je voulais magouiller, j'aurais choisi mes hommes à certains postes ''.



Le maire de Dakar se permettra même de dire que le Président Macky Sall'' connaît bien ces fonds''.



Pris par l'émotion, le maire de Dakar finira par craquer, et c' est Serigne Moustapha Sy qui se chargera de le calmer...