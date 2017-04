KAZU RAJAB - ' Wa Keur Serigne Fallou ' boycotte le montage de la vidéo à la Rts

La Rts a été, une fois de plus, la cible du comité d'organisation du magal de Serigne Fallou. Lors du comité régional de développement déroulé jeudi, devant le gouverneur de Diourbel, El Hadj Ndiaye, membre de ladite structure, a fait savoir que le comité a décidé de boycotter les séances de montage de la vidéo du Kazu Rajab 2016. '' L'année d'avant, la Rts avait la maligne idée de diffuser le Kazu Rajab à deux heures du matin. Ce qui traduit un manque de respect caractérisé. Cette année, ils ont filmé la conférence des petits-fils, passé trois jours à nos dépens à monter la vidéo avant de nous faire croire que les enregistrements ont été égarés. Aujourd'hui que le magal s'approche, ils nous appelle pour le montage. Nous avons décidé de boycotter et nous avons convenu de ne plus compter sur eux. Nous remercions tous les médias sauf la Rts ''. Une déclaration faite sous le contrôle de Serigne Abdou Fatah Mbacké. Le gouverneur Mamadou Moustapha Ndao tentera, vainement, de laver l'honneur de Racine Talla