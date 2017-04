KAZU RAJAB 2017 - Serigne Fallou raconté par deux fils de Serigne Abdou Lahad et de Serigne Souhaïbou Mbacké et par un de ses célèbres homonymes

Dans ce document, deux petit-fils de Cheikh Ahmadou Bamba et un conférencier mouride nous racontent Serigne Fallou. Il s'agit de Serigne Abdou Samad Souhaïbou Mbacké, fils de Serigne Souhaïbou Khadim Rassoul, de Serigne Amsatou Mbacké fils de Serigne Abdou Lahad Mbacké et de Serigne Fallou Gallass Sylla, homonyme du Saint homme personnellement baptisé par ce dernier. Des témoignages qui n'ont rien à voir avec les récits généralement galvaudés sous les tentes. Il s'agit de témoignages inédits sur celui dont la naissance est célébrée en ce jour de Kazu Rajab.



Des relations entre le Saint homme et son petit frère Serigne Abdou Lahad, par ailleurs son successeur au Khalifat de Touba, au rôle prépondérant joué en faveur du raffermissement des liens entre confréries en passant par sa dévotion sans faille à la religion musulmane, Serigne Fallou a fasciné son monde. Certains lui prêteront cette célèbre phrase : '' Moi, Serigne Fallou Mbacké , je suis le Sénégal ''.





Le document donne réponse à certaines questions telles " Qui est l'homme ? " , " Comment a-t-il vécu les moments de vaches maigres avant d'accéder au Khalifat ? ", " Qu'est-ce qu'il a fait pour Serigne Touba ? " , "Quelles étaient ses relations avec ses frères ? ", " Qu'est-ce qui a fait qu' il se réclame du Sénégal ? " , '' Pourquoi a-t-il troqué son statut de fils de Serigne Touba à celui de disciple ? " , '' Qu'en est-il de son statut de faiseur de miracles ? "



D'autres chantiers de la vie et de l'oeuvre de l'homme ont été aussi abordés.