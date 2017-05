KAOLACK - WEEK-END POLITIQUE CHARGÉ : Diène Farba Sarr allume l’opposition

Diène Farba Sarr dans le rôle du matador pour l’opposition. Le ministre de la Rénovation urbaine, de l’Habitat et du Cadre de vie a troqué le temps d’une fin de semaine ses habits de membre du Gouvernement pour le bleu de chauffe d’un responsable politique qui va au charbon pour prêcher la cause du Président Macky Sall. Et dans cette posture de combat, c’est l’opposition qui en prend pour son grade pour sa marche de vendredi dernier au Boulevard Charles De Gaulle (Dakar).

Pour l’ancien Directeur de cabinet du président de l’Assemblée nationale, l’opposition réunie au sein de Mànkoo Taxaawu Senegaal est dans une spirale de fuite en avant.

« Désespérés de convaincre les Sénégalais sur la pertinence de leur programme politique, les responsables de l’opposition qui sont aujourd’hui à la remorque d’une personne dans les liens de la détention, veut installer le pays dans le chaos avec des marches tous azimuts pour contraindre la justice à libérer Khalifa Sall, ce qui est une peine perdue », a fustigé le mandataire de Bennoo Bokk Yakaar (BBY) lors du meeting initié par son lieutenant Ousmane Noël Dieng à Léona Niassène. Une rude charge contre Malick Gakou et compagnie accusés de tous les péchés d’Israël.

« L’opposition qui ne fait pas le poids sur le terrain des réalisations a choisi la critique crypto- personnelle pour tenter vainement de salir l’œuvre du Président Macky Sall qui de Senghor à Abdoulaye Wade en passant par Abdou Diouf a fait plus que les trois réunis en moins de cinq ans. C’est ce bilan qui nourrit leur complexe à son endroit », a souligné l’enfant de Gamboul. Ce dernier de défier les ténors de la mouvance d’en face en les invitant à des débats contradictoires sur les plateaux de télévision.

« Notre pays, à l’instar des démocraties majeures, a droit à des débats contradictoires entre acteurs politiques pour une confrontation des idées et des projets en lieu et place des invectives et attaques crypto-personnelles. C’est de cette manière qu’on peut convaincre les Sénégalais sur la pertinence de notre offre politique et dans cet exercice, ils savent pertinemment qu’il n'y a photo entre eux et Macky Sall », a soutenu Diène Farba Sarr lors d’un meeting de clôture d’un weekend politique intense à Léona en présence de la ministre de la Femme, Mariama Sarr, de Me Nafissatou Diop Cissé et de l’ambassadeur itinérant Mouhamadou Ndiaye ‘’Rahma’’.