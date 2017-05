KAOLACK : Mounzir Niasse rejoint l'APR

Mouhamadou Ndiaye ‘’Rahma’’ continue de rallier à la cause de Macky Sall, les petits fils du fondateur de Médina Baye. Après Ousmane Niasse, il y a quelques semaines, c’est au tour du célèbre jeune chef religieux Mounzir Niasse, immortalisé par les chansons de Wally

Seck pour sa générosité légendaire et ses actions sociales, qui a décidé de le rejoindre.

Ce ralliement qui ne dit pas son nom défraie la chronique dans le Saloum, où ce petit fils de Cheikh al Islam était connu pour sa proximité avec Wade.

Il avait par la suite tenu tête à la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) en initiant la coalition ‘’Kaolack 2014’’ avec des libéraux, une frange du Parti socialiste, donnant du fil à retordre à la liste conduite par l’actuelle édile Mariama Sarr. Une défaite électorale qui l’a poussé à une retraite relative de la scène politique.

C’était sans compter avec la ténacité de l’Ambassadeur itinérant, Mouhamadou Ndiaye ‘’Rahma’’ qui s’est donné le challenge de le faire changer d’avis. « J’ai estimé qu’un homme de la dimension de Mounzir Niasse n’avait pas le droit de rester confiné chez lui, alors que des milliers de personnes sont derrière lui pour ses actions sociales et pour son leadership. C’est la raison pour laquelle je l’ai littéralement assiégé pour le pousser à accompagner le Président de la République, Macky Sall », a signalé l’ancien numéro 2 d’AG-Jotna.

Pour sa part, le jeune chef religieux s’est engagé à mettre tous ses nombreux soutiens et l’ensemble de son mouvement ‘’And Taxawou Saloum‘’ au service du régime de Macky Sall. Mounzir Niasse a promis par ailleurs de mettre la main à la poche pour le succès de ce nouveau challenge, à commencer par la bataille des Législatives du 30 juillet prochain.