KAOLACK - Mariama Sarr à l'assaut de Touba-Ndorong, '' bastion de l'opposition ''

Les razzias de l'Apr lors des dernières élections à Kaolack n'ont jamais eu raison de Touba-Ndorong.Ce quartier populaire de Kaolack est toujours resté fidèle à l'opposition malgré le soutien au bénéfice de la mouvance présidentielle de certains chefs religieux qui habitent la localité. Lors du référendum, par exemple, l' Apr et ses alliés avaient buté sur le niet des populations qui ont fait triompher le '' Non'' chez elles. Cette situation n'a jamais été du goût des responsables politiques de la mouvance présidentielle qui ont parfois péché en arguments.



Dans la perspective des joutes électorales à venir, l'Apr semble avoir décidé de renverser la tendance. Et Mariama Sarr de s'engager à aller au charbon. Lors d'un meeting déroulé dimanche, ses proches ont manifesté sa ferme volonté de colorer en marron-beige ce quartier réputé bastion du Pds. Le ministre de la femme s'est ainsi engagée, selon Vieux Aïdara, superviseur du parti Apr à Kaolack, à soutenir jeunes et femmes en terme de financements et de formation. '' Il ne s'agira plus de donner de l'argent en espèces mais de vous aider à avoir des moyens matériels pour travailler. Et Mariama Sarr a décidé de vous aider dans ce sens ''. Des propos repris par Fatou Binetou Fall, quatrième adjointe au maire. Il annoncera le démarrage imminent de la construction de la route qui traverse Ndorong par Promoville. Ce tronçon a été pour beaucoup dans le refus des populations de ce quartier d'adhérer à la politique du Président Sall. Des ralliements ont été enregistrés et des déclarations favorables au maire pour soutenir le Président Sall ont été notées.