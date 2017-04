KAOLACK - Les jeunes de Moustapha Niasse refusent de céder les postes de député à l'Apr

En conférence de presse à Saboya, dans la commune de Wack Ngouna, les jeunes de l'Afp, sous la houlette de Babacar Ndiaye, secrétaire administratif de la section départementale et coordinateur national du '' Mouvement Téwal Moustapha Niasse pour Falaat Macky Sall '', se sont montrés fermes face aux sorties répétées de responsables de l'Apr revendiquant ces postes de responsabilité. " Nous voudrions dès à présent faire quelques précisions. L'Afp est majoritaire dans la région de Kaolack. Par conséquent, les postes de député dans les départements de Kaolack et de Nioro lui reviennent de droit, eu égard à la présence politique et à l'esprit de coalition qui lie le Président Macky Sall au Président Moustapha Niasse. C'est par respect au Président de la République que nous avons laissé faire à Fatick, alors que nous étions de loin plus représentatifs. ''



Babacar Ndiaye de poursuivre sa plaidoirie en confiant que les parties de la coalition devraient taire les appétits démesurés et travailler à octroyer une large majorité au Chef de l'État.



Les jeunes Progressistes se féliciteront du bilan de leur mentor à la tête de l'hémicycle. '' Nous n'avons eu ni de loi Ezzlan, ni de loi validant des tickets. ''