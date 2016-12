KAOLACK - Les 14 maires du département pour une mise en œuvre intégrale de l’intercommunalité

Sous la présidence du maire de Thiomby, Alexandre Ngom, par ailleurs coordinateur du collectif des maires du département, les 14 édiles des 14 communes de Kaolack ont jeté les bases d’un bon fonctionnement de l’intercommunalité. L’objectif, est selon le coordinateur d’élaborer un programme d’activités, de mettre en œuvre une dynamique de développement et de communiquer autour du PSE.

Au détour d'une rencontre déroulée sous la présence de l’ensemble des membres de la structure, il a été procédé à l’élaboration de programmes visant à faire profiter leurs localités du Pudc. Un programme d’activités a été retenu et sera déroulé, explique Alexandre Ngom, à partir du premier semestre de l’année 2017. « Nous souhaitons redynamiser les activités, mettre en œuvre une dynamique de développement. Désormais, le collectif se réunit tous les mois. Nous avons prévu aussi de communiquer autour de l’état des lieux et les perspectives du Pudc dans le département de Mbacké mi-janvier. L’association compte aussi jouer sa partition dans les opérations de confection des cartes d’identité biométriques d’inscription sur les listes électorales et de développer des initiatives comme la création d’un « balai d’or » à remettre aux femmes le 8 mars prochain, à développer la "gouvernance verte "