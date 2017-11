KAOLACK : Le mouvement 'Krem 2019' boucle son week-end social en dotant la pédiatrie de l'hôpital régional d'équipements de bureau

En effet, les membres de cette entité ont apporté leur soutien à la population Kaolackoise en mettant à sa disposition des moyens matériels et financiers.



La caravane a d'abord été à la pouponnière Lamine Coulibaly de Bongré où des lots de

matériels ont été offerts à la direction tels des cuisinières, des réfrigérateurs, des couches bébés, ainsi qu'une enveloppe de 500 mille francs destinée à la nourriture des bouts de bois de Dieu. Elle s'est ensuite rendue au Conseil départemental de Kaolack en vue de procéder à l'enrôlement de 200 élèves dans le cadre de la couverture maladie universelle (CMU). Et enfin, la délégation a visité ce matin l'hôpital régional El Hadj Ibrahima Niass de Kaolack pour apporter son appui à la pédiatrie, composé principalement d'équipements de bureau dont des climatiseurs, des matelas, une armoire, des chaises bébés, entre autres.



D'après le président du mouvement 'Krem' 2019, cette action entre dans le cadre de la politique du chef de l'État, qui a fait de l'exercice 2018, une année sociale au profit des enfants, des femmes, des jeunes, des personnes âgées, celles vivant avec un handicap etc...