KAOLACK: Le milliardaire Baye Ciss bouscule les clubs de football

Baye Ibrahima Niass Ciss dit Baye Ciss est en train de bousculer les clubs de football Kaolackois à travers ses séries de recrutement des meilleurs joueurs de la ville de "Mbossé".







En effet, le tout puissant Diamono, l'équipe du tout puissant milliardaire, est en train d’enrôler la crème du football kaolackois en débauchant les meilleurs joueurs des différents clubs dont l'AS Saloum et Kaolack Fc, le club du président Abda Athie.







Selon une source, les joueurs quittent de jour en jour leurs clubs pour rejoindre le milliardaire qui met à leur disposition des moyens colossaux, notamment des salaires mensuels, des voitures et des équipements sportifs de dernière génération.







D’après la même source, les autres clubs ne savent plus d'ailleurs à quel footballeur se vouer du fait des transferts tous azimuts. " Actuellement, les présidents de ces clubs font tout pour garder leurs meilleurs joueurs, mais en vain. Baye Ciss, le milliardaire est passé par là", a-t-elle ironisé.







Le tout puissant Diamono est actuellement entre les mains de l'ancien président de l'ASC Saloum, par ailleurs ancien vice-président de la fédération sénégalaise de football, Bounama Dièye. Ce dernier travaille pour mettre sur pied le plus grand club d'Afrique de l'Ouest.