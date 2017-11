KAOLACK / Attaques contre Mariama Sarr : Abdoulaye Khouma s’érige en bouclier

Le responsable de l’Alliance Pour la République (APR) à Kaolack, vient de sortir des bois pour vilipender les détracteurs de Madame le Ministre de la Fonction Publique Mariama Sarr. Face à la presse, Abdoulaye Khouma rugit et avertit : «Trop, c’est vraiment trop ! On n’acceptera plus que des énergumènes de la trempe de Cheikh Baye Mbaye Niass, en panne sèche de popularité, s’en prennent délibérément au Maire de Kaolack, Madame Mariama Sarr . Cet homme ne pèse rien à Kaolack. Il est un grand maître chanteur qui a eu à bourlinguer à l’AFP avant de trahir son SG Moustapha Niasse moyennant 12 millions qu’il avait reçus du Président Wade. Après la seconde alternance, il a lâché Wade pour rejoindre la mouvance présidentielle. Il doit cesser son chantage sinon…», le jeune Khouma de continuer à mitrailler : «A l’heure des préparatifs du Gamou, l’urgence devrait être ailleurs pour Cheikh Baye Mbaye Niass et non à s’illustrer dans des attaques stériles et puériles. Madame Mariama Sarr, cette brave Dame mérite des congratulations et autres félicitations et non des attaques gratuites. Depuis Valdiodio Ndiaye, Kaolack n’a jamais eu un maire aussi travailleur. Ses réalisations sautent à l’œil partout dans la capitale du Saloum.»



Disons qu’au cours de son face-à-face avec les journalistes, Abdoulaye Khouma a tressé des lauriers au Président Macky Sall pour ses réalisations dignes de gloire au niveau de Léona Niassène et dans la Cité religieuse de Médina Baye Niass.