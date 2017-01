KANI BÈYE ( maire socialiste) : « La réunion du Bp est une honteuse comédie… Certains d’entre eux ont arnaqué Macky comme ils l’avaient fait avec Wade »

Les foudres contre Ousmane Tanor Dieng proviennent (aussi) de l’intérieur du pays. Kani Bèye, maire de Ndoulo n’a pas perdu de temps pour déverser sa bile contre ses «anciens» camarades de parti. Se confiant exclusivement à Dakaractu, l’édile socialiste dit considérer le bureau politique déroulé à Dakar comme « une honteuse comédie. » Pour lui, « Ousmane Tanor et ouailles ne sont mus que par leurs intérêts personnels et sacrifient, par la même occasion, ceux du parti ». Notre interlocuteur de se déterminer définitivement et plus radicalement. « Je ne reconnais plus le comité exécutif national du Parti socialiste, encore moins, le Secrétaire Général. Dans cette démocratie civilisée, tous les postes de responsabilité doivent être validés suite à un vote ou à un consensus. Paradoxe, Tanor a été renouvelé à son poste suite à de simples consultations avec ses partenaires. Le comité est une bande de copains qui a l’ambition d’arnaquer Macky comme ils l’avaient fait avec Wade ».







Mamadou Kani Bèye de marteler que Khalifa Sall est une «demande sociale» exprimée par les Sénégalais. « Ceux qui veulent le sanctionner n’ont pas encore compris que ce sont eux qui devraient être sanctionnés et ils le seront. » Interpellé sur la levée de l’immunité parlementaire de la députée Aminata Diallo, le maire parle de manipulation...