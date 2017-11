KANI BÈYE (Maire socialiste) : ''Nous dénonçons une tentative de corruption de plus de 14.000 Chefs de village en perspective de 2019''

'' L'État a demandé à l'ensemble des chefs de village du Sénégal qui sont plus de 14.000 personnes à déposer leurs dossiers avant jeudi prochain pour avoir droit à des primes ou salaires toutes les fins de mois. ''

C'est le maire socialiste de Ndoulo, commune dans le département de Diourbel, qui donne l'information. Selon Kani Bèye, les 56 chefs de villages de son agglomération ont été contactés et sommés de s'exécuter dans les délais.

Son commentaire par rapport à cette nouvelle donne est sans appel. '' Le régime de Macky travaille pour sa survie. C'est un système de corruption organisé dans lequel autorités administratives sont mises à contribution. Pourquoi l'avoir enlevé alors que Wade l'avait fait et attendre que le Présidentielle de 2019 s'approche pour le remettre en selle. C'est de la démagogie et rien d'autre.

" Kani Bèye d'alerter toute l'opposition à se mobiliser contre ce qu'il considère comme '' une corruption organisée au bénéfice d'un régime en perte de vitesse et aux frais du contribuable Sénégalais. ''