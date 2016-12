KAFFRINE : Remise de matériel et d’équipements médicaux par le maire Abdoulaye Wilane

Le maire de Kaffrine a procédé hier à la remise de matériel et d’équipements médicaux acquis dans le cadre de la mobilisation de la ligne budgétaire relative à l’accord d’assistance entre le Gouvernement des USA et l’Etat du Sénégal. Abdoulaye Wilane de se féliciter du choix de démarrer le projet pilote PASMESISS (Projet d’Amélioration de la Santé de la mère et de l’enfant et du système d’information sanitaire) à Kaffrine.

« Ce projet est d’une extrême importance pour les populations de Kaffrine. Depuis son démarrage en 2015, le PASMESISS a permis la réalisation de nombreuses actions dans le domaine de la santé de la mère et de l’enfant et a contribué de manière significative aux résultats de la prise en charge la santé des adolescents. Je vais énumérer les différentes réalisations pour permettre à tous de mesurer à quel point ce projet a participé activement à l’amélioration de la santé des populations de Kaffrine », a dit le non moins porte-parole du Parti socialiste.

Kaffrine (ter)

Et de saluer l’ouverture de l’unité de néonatologie entièrement équipée et qui permet aujourd’hui de prendre en charge les nouveaux-nés en péril sanitaire et ainsi d’éviter les évacuations vers Kaolack. En second lieu, la mise en place d’un système de régulation des urgences obstétricales et néonatales entre l’hôpital de Kaffrine, les centres de santé et les postes de santé permettant ainsi de sauver des milliers de milliers de femmes en maternité ; l’ouverture et la mise en fonction des postes de santé dans des zones d’accès difficile grâce au recrutement de plus 33 sages- femmes et agents de santé.

Et enfin, le relèvement du plateau technique des 4 centres de santé et 69 postes de santé des districts sanitaires de Kaffrine, de Malem Hoddar, de Mbirkilane et de Koungheul grâce à la mise à leur disposition de matériels médicaux afin de rehausser la qualité de la prise en charge des accouchements dans les structures sanitaires, la sensibilisation en planification familiale et la prise en charge des enfants malades, etc.

En présence de Lisa Franchett, Directrice de l’USAID Sénégal, et du représentant du ministère de l’Economie et des Finances, le maire de Kaffrine de poursuivre : « Je voudrais aussi souligner le renforcement de la participation des organisations communautaires de base, de la société civile et des collectivités dans le suivi et la mise en œuvre des activités. Ces actions sont visibles et les populations de Kaffrine en sont bénéficiaires et reconnaissent leur apport dans la prise en charge médicale dont elles bénéficient désormais ici dans les hôpitaux ou centres de santé. Les populations de cette région de même que tous les élus apprécient à leur juste niveau les gains en matière de la santé de la mère de l’enfant et du nouveau-né vérifiable au niveau de nos structures de santé. »

Pour lui, « ces multiples réalisations sont très importantes, mais cela ne signifie que l’on ne peut pas faire mieux. Vous vous y attelez toujours, en collaboration avec le Gouvernement Américain à travers l’USAID. La preuve, ce sont ces quatre (4) véhicules et dix-neuf (19) motos mis à la disposition des populations afin de permettre une mobilité plus grande dans la région de Kaffrine qui souffre beaucoup de la faiblesse des moyens de déplacement pour les agents de santé.