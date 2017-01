KAFFRINE - Le Khalife de Darou Moukhty, hôte du maire Abdoulaye Wilane

Abdoulaye Wilane a reçu, ce mardi, un hôte de marque. Il s'agit de Serigne Abbas Mbacké, actuel Khalife de Darou Moukhty, représentant Mame Thierno Birahim sur terrre. Le Saint homme a passé la journée d'aujourd'hui à Kaffrine et plus précisément chez le maire socialiste. Il perpétue ainsi une tradition vieille de plus d'une décennie. En effet, Serigne Abbas emprunte fréquemment le tronçon Kaffrine -Koumpentoum pour se rendre au niveau de ses domaines agricoles à Mérétou. Des occasions qu'il a toujours mises à profit pour rendre visite à Abdoulaye Wilane. Un geste de sympathie hautement apprécié par l'édile de Kaffrine.



Comme si cela ne suffisait pas , Abdoulaye Wilane a aussi reçu la visite de Serigne Cheikh Say Mbacké, Khalife de Serigne Souhaibou Mbacké . L'homme veille aux destinées de Darou Miname. Nos sources confient qu'un autre dignitaire appartenant, cette fois, à la confrérie Tidiane a aussi été chez le maire...