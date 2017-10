KAFFRINE : LA COMMUNE DE KATHIOTTE RÉCLAME TROIS AMBULANCES

Le maire de Kathiotte, Eladji Cheikh Guèye réclame trois ambulances pour améliorer les évacuations sanitaires dans sa commune.



"La commune de Kathiotte ne dispose plus d’ambulance pour assurer nos évacuations dans les hôpitaux de Kaffrine ou Kaolack. Nous demandons au ministère de la Santé et de l’Action sociale de nous aider à avoir au moins trois ambulances pour le bien-être des populations", a sollicité Mr. Guèye lors de la cérémonie de distribution de fournitures scolaires d’une valeur de plus de 4 millions de nos francs aux élèves de cette localité.



« La commune de Kathiotte compte trois postes de santé, à Kathiotte, Mbelbouk et Santhie Ngalngoné, mais aucun de ces postes de santé n’a aujourd’hui une ambulance », a-t-il déploré.



Selon l’édile de Kathiotte, la mise à disposition de cette ambulance permettra de soulager davantage les populations, mais surtout les femmes qui souvent accouchent en cours de route, faute d’ambulance.





Située dans le département de Kaffrine, la commune de Kathiotte regroupe 46 villages et compte 35 .489 habitants.