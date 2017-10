KAFFRINE : L'inspection d'académie récompense les meilleurs élèves et enseignants de la zone

L’inspection d’académie de Kaffrine a récompensé les 195 élèves qui ont fait les meilleurs résultats au cours de la dernière année scolaire.



Cette initiative a également permis de récompenser 29 enseignants et 62 adultes considérés comme des acteurs emblématiques de l’école ayant permis des avancées considérables enregistrées par la région en matière d’éducation.



"Nous célébrons l’excellence, l’excellence du mérite pour donner des repères aux acteurs de l’éducation et faire de nos lauréats des exemples à suivre dans la dynamique de reconstruire l’image de notre école", a mentionné l’inspecteur d’académie de Kaffrine, Baba Bâ.



A cet effet, des fournitures scolaires et des bicyclettes ont été distribuées aux élèves, les enseignants eux ont reçu des motos Jakarta et des diplômes d’honneur.



A travers ce geste, l'IA de Kaffrine a rappelé aux journalistes les objectifs : "Nous voulons installer le culte de l’excellence au niveau des élèves et au niveau de tous les acteurs de l’éducation de la région de Kaffrine. Loin d’être des fêtards, nous avions voulu simplement magnifier nos avancées en matière de résultats", a-t-il déclaré.



Rappelons que des inspecteurs d’académie d’autres régions du Sénégal, des chefs de service ainsi que le conseiller en éducation du président de la République, Siguiné Sy, ont pris part à cette manifestation de même que des parents d’élèves, des chefs religieux, des acteurs de l’éducation et des élus locaux.