KADER MANGANE PROLONGE D’UN AN SON CONTRAT AVEC STRASBOURG

Le défenseur sénégalais Kader Mangane a prolongé d’un an son contrat avec le RC Strasbourg (France) qu’il a aidé à revenir dans l’élite du football français.



Ce footballeur natif de Thiès (ouest) et âgé de 34 ans est arrivé au RC Strasbourg au début de la saison 2016-2017.



Il a largement contribué aux bons résultats du club français, qui a fini premier de la Ligue 2, obtenant ainsi son ticket pour l’élite du football français.



Comme un symbole, le défenseur international a été d’ailleurs l’auteur du premier des deux buts marqués par le RC Strasbourg lors de la dernière journée de son championnat.



Le club assurait ainsi définitivement son retour dans l’élite française après plusieurs années passées en dehors de l’élite.



Ancien joueur de l’US Rail de Thiès, Mangane a évolué en Suisse (Neuchatel Xamax et Bâle) et en France (RC Lens, Rennes et Gazélec Ajaccio).



Avant le RC Strasbourg, il a fait son retour en France chez les promus du Gazélec d’Ajaccio sans grand succès parce que ce club était retourné en Ligue 2.



Le défenseur sénégalais a déroulé une partie de sa carrière en Arabie Saoudite, en Turquie et en Angleterre, mais il a passé ses meilleures saisons au Stade Rennais (France), où il a porté pendant plusieurs saisons le brassard de capitaine.