KABIROU MBODJ : un geste hautement patriotique.

Le Sénégal est un modèle de démocratie en Afrique et sa stabilité politique et sociale est saluée dans le monde . Mais l'économie n'arrive toujours pas à décoller. Certains hommes politiques ont toujours eu une vision pour sortir du Sénégal du gouffre dans lequel il se trouve.

SENGHOR le disait avec une fameuse boutade qu'en 2000 Dakar sera comme Paris ( pas besoin de circuler dans la ville pour faire le constat) Une vision économique n'a jamais manqué mais c'est la volonté politique qui fait défaut.

Le PSE en est une autre.Tous les pays à forte croissance économique sont tirés par un secteur privé important. Le gouvernement du Sénégal n'arrivera jamais à résorber le chômage des jeunes sans l'apport des investissements privés.

Par conséquent des initiatives prises comme celles de Mr MBODJ à savoir le rachat de TIGO qui du coup devient une société Nationale privée sont donc à saluer. Et à l'heure où le nationalisme et le protectionisme sont d'actualité avec l'arrivée aux affaires de Donald Trump et certainement de Marine Le Pen en France la nation toute entière devrait soutenir ce digne fils du terroir. " America first " avait dit Donald Trump dans son discours d'inauguration. Les sociétés étrangères SONATEL ( Orange France ) EXPRESSO qui opèrent aux Sénégal versent leurs dividendes à leurs pays d'origine pas au Sénégal . Donc si certaines puissances économiques incitent leurs citoyens à consommer local je ne vois pas pourquoi au Sénégal on en fera autrement.

KABIROU MBODJ est un citoyen à encourager. Lui mettre des bâtons sur les roues ne peut que freiner le développement du secteur privé sénégalais car d'autres citoyens porteurs de projets de ce genre ne voudront pas être lynchés à la place publique.

Et comme le dit le diction : " Chat èchaudè craint l'eau froide ". Les attaques acerbes , les critiques cruelles et négatives dont il a fait l'objet sont inopportunes et relèvent de la jalousie et de la méchanceté gratuite. La haine ou la jalousie n'a jamais grossi ni le PIB d un pays ni investi dans quelque secteur que ça soit . Quand une initiative est bonne pour la nation; elle est à saluer et encourager car la jeunesse ne trouvera son salut qu'à travers des investissements privés comme ceux faits par Mr MBODJ.



