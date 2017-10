Jurgen Klopp, manager de Liverpool : "Si Sadio Mané est disponible, nous ne pourrons pas le retenir"

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp a abordé le cas Sadio Mané en conférence de presse d'avant match. Le technicien est revenu sur la convocation par le Sénégal de l'attaquant de Liverpool, à l'infirmerie pour le moment. "Je ne sais pas comment il (Aliou Cissé) sait qu'il sera rétabli parce que moi je n'en sais rien. Sadio est encore en convalescence pour le moment. Il n'a pas encore retrouvé les terrains. Il est encore en salle. S'il est disponible plus tôt que prévu, tant mieux, mais on a aucune information supplémentaire pour le moment", a fait savoir Jurgen Klopp. Selon lui, Liverpool n'a pas l'intention de retenir Sadio Mané si jamais il se remettait de sa blessure plus vite que prévu. "Le Sénégal a des matches importants à jouer en novembre pour la qualification en Coupe du Monde. Je crois qu'il ne leur manque qu'un point à prendre en deux matches. Je comprends qu'ils ressentent de la pression. Si Sadio est disponible, nous ne pourrons pas le retenir. On n'y peut rien. Il ira en sélection. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais, nous ne savons pa encore si ça sera le cas", a expliqué le technicien allemand, en conférence de presse.