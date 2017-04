Jurgen Klopp: « Sadio Mané ne sera pas disponible…

En conférence de presse ce mardi, Jürgen Klopp a fait le point sur la blessure de Sadio Mané, touché au genou samedi contre Everton (3-1) et qui pourrait être absent jusqu’à la fin de la saison.

« Ce n’est pas clair à 100%, a d’abord rappelé l’entraîneur de Liverpool. Nous avons effectué des analyses pour évaluer sa blessure, mais nous devons attendre un peu que le genou ne soit plus gonflé. La seule chose que je peux dire avec certitude c’est qu’il ne sera pas disponible demain (contre Bournemouth, ndlr). »

Jürgen Klopp a tout de même ajouté : « Ce n’est pas très positif, disons-le comme ça. (…) C’est possible (qu’il rate la fin de saison, ndlr), mais pourquoi devrais-je le dire maintenant alors que je ne le sais pas ? » Il faudra donc attendre encore un peu avant de savoir si oui ou non Sadio Mané pourra rejouer cette saison.



Goal