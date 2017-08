Jugés hier, les jeunes libéraux arrêtés lors de la manifestation de Wade seront fixés sur leur sort le 11 Août

Jugés hier par le tribunal de grande instance de Dakar pour participation à une manifestation interdite et violation de l’arrêté préfectoral, le 25 juillet dernier, les prévenus Abdoulaye Diao, Mame Mbaye Diouf, Serigne Diouf, Joseph Nafa Niang, Fily Cissokho, Mamadou Sabaly et Dieng Guèye seront fixés sur leur sort le 11 août. Ceux-ci avaient répondu à l’appel de Me Abdoulaye Wade qui invitait à une marche de la Place de l’Indépendance au ministère de l’Intérieur pour le retrait des cartes d’identité biométriques CEDEAO.

Concernant Abdoul Aziz Diallo et Ibrahima Dia, le tribunal a prononcé la nullité de leur procédure d’enquête. Lors des débats d’audience, en effet, ils ont nié les faits, prétextant qu’ils ne savaient pas que la marche était interdite. Le parquet, pour sa part, a avancé que ces derniers sont coupables des faits qui leur sont reprochés. En ce qu’ils ont unanimement reconnu avoir participé à la manifestation. Il a ainsi demandé une peine assortie de sursis.

Faisant un rappel des faits, la défense signifie que tout a commencé à partir d’un discours tenu à Dagana (nord). Sur place, les leaders de la coalition Gagnante Wattu Senegaal, Me Wade, Decroix, Pape Diop et Mamadou Lamine Diallo, avaient constaté le retard dans la distribution des cartes d’électeur. Me Amadou Sall soutient que la veille, 24 juillet, le plénipotentiaire de ladite, Joseph Sarr, a ainsi saisi le préfet de Dakar d’une lettre pour l’informer de la marche. Un droit reconnu dans la Constitution.

Me Sall regrette que Joseph Sarr n’a reçu aucune réponse du chef de l’exécutif départemental. Ce qui fait qu’il n’a informé personne de ce que cette marche n’a pas été autorisée. « Nous sommes dans le respect des lois de la République. Sinon, nous serions dans un régime de terreur. Personne n’a reçu ce pays en héritage », peste la robe noire, tout en déplorant que les forces de l’ordre aient jeté des grenades lacrymogènes sur le cortège de Wade, au niveau de La Poste de la Médina. « C’est de la forfaiture », s’étrangle-t-il.

Aux yeux de Me Amadou Sall, la Place de l’Indépendance était le point de départ de la marche. « Nous sommes dans le régime de la liberté d’aller et de venir », dit- il. Le seul reproche fait à ces jeunes est d’avoir porté des tee-shirt à l’effigie de Me Wade. Ce jour-là, le pape du Sopi a dû faire demi-tour pour ensuite tenir une conférence de presse chez Me Madické Niang.